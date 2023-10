Concours Halloween de citrouilles du Barbarossa Face au 12 boulevard Darlu La baule, 25 octobre 2023, La baule.

Concours Halloween de citrouilles du Barbarossa 25 – 31 octobre Face au 12 boulevard Darlu Public

Du mercredi 25 au mardi 31 octobre

Déposez votre citrouille au cimetière du Barbarossa

3 lots à remporter pour la citrouille

La plus effrayante – La plus originale – La plus drôle

Mardi 31 octobre – 18h

Remise des lots et distribution de bonbons

Face au 12 boulevard Darlu Sur la plage 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 83 57 06 12 »}, {« type »: « email », « value »: « barbarossalabaule@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://barbarossarestaurant.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concours-halloween-de-citrouilles-du-barbarossa-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T09:00:00+02:00 – 2023-10-25T19:00:00+02:00

2023-10-31T09:00:00+01:00 – 2023-10-31T19:00:00+01:00

