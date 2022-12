Menu de Saint-Sylvestre au Barbarossa Face au 12 boulevard Darlu La baule Catégories d’évènement: La baule

Menu de Saint-Sylvestre au Barbarossa Face au 12 boulevard Darlu, 31 décembre 2022, La baule. Menu de Saint-Sylvestre au Barbarossa Samedi 31 décembre, 09h00 Face au 12 boulevard Darlu

Menu adulte: 122

Soirée du Nouvel An avec formule assise et une formule debout pour ceux qui ont la bougeotte Dj Mag sera là pour vous. Ambiance et quelques petites surprises durant la soirée… Réservation pa… Face au 12 boulevard Darlu Sur la plage 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/la-baule-le-barbarossa-menu-st-sylvestre-2462382.jpg »}] Soirée du Nouvel An avec formule assise et une formule debout pour ceux qui ont la bougeotte Dj Mag sera là pour vous. Ambiance et quelques petites surprises durant la soirée… Réservation par téléphone au 09 83 57 06 12 la-baule-le-barbarossa-menu-st-sylvestre

