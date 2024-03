FACE A, une mise en perspective socio-économico-politico-éthiquo-historique de nos échecs amoureux MPAA/Saint-Germain Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 19h30 à 21h00

.Public jeunes et adultes. payant

Notre billetterie complice vous permet de choisir votre tarif entre 5 et 30€ sans justificatif.

Fantaisiste conférence sur la fin de l’amour et processus de déculpabilisation collective, Face A est le premier volet du diptyque « Intime et collectif », de la Compagnie M42*, une mise en perspective socio-économico-politico-éthiquo-historique de nos échecs amoureux.

Accompagnées d’une chorale d’amateur·rices locale, Louise et Léa essaieront de comprendre pourquoi nos histoires d’amour finissent mal ou ne commencent tout simplement jamais. Elles se demanderont si nos “petites histoires” ne font pas en réalité partie d’une plus grande Histoire, celle du capitalisme. Et aussi, elles chanteront. Sans doute un peu faux.

La compagnie M42 est ancrée dans le territoire normand grâce à son bureau, constitué de personnes travaillant et ayant des liens de cœur avec les structures culturelles dieppoises, et à son projet artistique, depuis 2014. En son sein, Louise Brzezowska-Dudek pour l’artistique accompagnée de Pauline Chareire à l’administration et d’artistes invités·es comme Léa Perret ou Benoît Déchaut créent des spectacles ou des fictions sonores.

MPAA/Saint-Germain 4 rue Félibien 75006

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/face saint-germain@mpaa.fr

©Marie Charbonnier Spectacle FACE A Compagnie M42*