Finistère En janvier, 9 jeunes brestois.es âgé.e.s de 16 à 25 ans présenteront FACE À NOS PEURS, une création artistique « Théâtre et Aïkido » qui a vu le jour lors de la 4ème édition de Défi Éloquence en novembre 2022. Plusieurs représentations publiques et gratuites se dérouleront sur Brest du 15 au 21 janvier (Médiathèque et Auditorium des Capucins, Médiathèque de Bellevue, Hangar Don Bosco). Spectacle :

Le 15 janvier à 18h au Hangar Don Bosco, 13 rue Maupertuis à Brest. Le 21 janvier à 19h à la Médiathèque des Capucins. Impromptu :

Le 18 janvier à 15h à la Médiathèque de Bellevue. Le 20 janvier à 16h à la Médiathèque des Capucins. contact@theatredugrain.com http://www.theatredugrain.com/ Brest

