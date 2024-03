Face à l’urgence climatique, faut-il en finir avec le capitalisme ? Auditorium Rennes, vendredi 22 mars 2024.

Événement des Champs Libres Vendredi 22 mars, 18h30 1

Du 2024-03-22 18:30 au 2024-03-22 20:00.

D’une dénonciation du rôle de l’homme dans le réchauffement climatique, faut-il basculer à une remise en cause globale du capitalisme et penser la crise non plus en termes « d’anthropocène » mais de « capitalocène » ? Est-il acceptable d’épuiser des ressources naturelles tant que la technologie peut compenser cette perte ou faut-il s’assurer que certaines ressources seront durablement maintenues pour le bien des générations futures ?

Avec : Feris Barkat, co-fondateur de Banlieues Climat.

Geneviève Ferone, co-fondatrice de Prophil et vice-présidente du Shift Project.

Gilles Mitteau, youtubeur (Heu?reka) et auteur de Tout sur l’économie, ou presque – Pour comprendre vraiment ce qui cloche dans le système (éd. Payot).

Hélène Tordjman, économiste, autrice de La croissance verte contre la nature, critique de l’écologie marchande (éd. La Découverte).

Thomas Wagner, fondateur de Bon Pote et auteur de Tout comprendre (ou presque) sur le climat (éd. CNRS).

Rencontre animée par Emmanuel Davidenkoff, rédacteur en chef chargé des événements au Monde.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine