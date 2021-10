Genève MEG Genève Face à l’urgence climatique: Des rendez-vous pour réfléchir et agir. Réparation, soin et durabilité. MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

Lors de ce «Rendez-vous pour réfléchir et agir», nous nous penchons sur la question du soin et de la réparation. Partout dans le monde les cultures et les pratiques des peuples autochtones gèrent leur environnement à travers une éthique du soin et une culture de la réparation. C’est à ce titre qu’ils contribuent à la réalisation de l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable. Comment mettre en pratique une étique du soin et une culture de la réparation dans notre quotidien? En quoi ces savoirs-faire sont-ils essentiels pour protéger notre environnement ? C’est autour de ces questions que nous souhaitons réfléchir et agir lors de ce rendez-vous. La programmation sera annoncée prochainement.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T18:00:00

