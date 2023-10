Visite guidée : un port, une île, des huîtres, une histoire courseullaise Face à l’hôtel-restaurant « Au p’tit mousse » Courseulles-sur-Mer, 1 avril 2024, Courseulles-sur-Mer.

Courseulles-sur-Mer,Calvados

Visite guidée sur l’histoire portuaire et ostréicole de Courseulles-sur-Mer. Au cours de cette balade et en sa compagnie, vous arpenterez pas après pas les quais ouest et des frères Labrèques, jusqu’à atteindre l’île de Plaisance au niveau du Parc à Huître point d’arrivée du parcours de visite. Ce voyage dans le temps vous fera remonter jusqu’au XVIIème siècle, période faste pour le développement économique de la ville. Entre nature, pêche et traditions, cette promenade commentée d’approximativement deux heures vous révèlera un Courseulles comme vous ne l’avez jamais vu ; la vision d’un Courseulles du passé qui n’aura désormais plus aucun secret pour vous. En fin de visite c’est certain, vous porterez un autre regard sur les différents tableaux brossés par la guide.

Réservation obligatoire, places limitées.

Déconseillé pour les moins de 10 ans.

En option et pour 10 euros de plus, nous pouvons vous proposer une dégustation d’huîtres sur réservation.

Pensez à vous équiper de baskets ou chaussures ne craignant pas le sable.

(1km/2h) – Niveau 1

Visite gratuite pour tous, uniquement lors des Journées Européennes du Patrimoine le dimanche 17 septembre 2023. Inscription obligatoire, places limitées..

Vendredi 2024-04-01 09:30:00 fin : 2024-09-15 11:30:00. .

Face à l’hôtel-restaurant « Au p’tit mousse » Quai Ouest

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie



Within the framework of the festival of the Shell, our guide proposes you a guided tour on the harbour and oyster farming history of Courseulles-sur-mer. During this stroll and in his company, you will walk step by step along the western quays and the Labrèques brothers, until you reach the Plaisance island at the level of the Oyster Park, the arrival point of the visit. This journey through time will take you back to the 17th century, a period of great economic development for the city. Between nature, fishing and traditions, this commented walk of approximately two hours will reveal to you a Courseulles as you have never seen it; the vision of a Courseulles of the past which will not have any more secret for you. At the end of the visit, it is certain that you will have a new look at the different pictures painted by the guide.

Remember to bring sneakers or shoes that are not afraid of sand. This visit is accessible to people with reduced mobility.

Visita guiada a la historia portuaria y ostrícola de Courseulles-sur-Mer. En esta visita guiada, recorrerá paso a paso los muelles occidentales y los muelles de los hermanos Labrèques hasta llegar a la isla de Plaisance, en el parque à Huître, donde finaliza la visita. Este viaje en el tiempo le trasladará al siglo XVII, una época dorada para el desarrollo económico de la ciudad. Con su mezcla de naturaleza, pesca y tradiciones, esta visita guiada de unas dos horas de duración le descubrirá Courseulles como nunca antes la había visto; una visión de una Courseulles del pasado que ya no tendrá secretos para usted. Al final de la visita, seguro que tendrá una nueva visión de los diferentes cuadros pintados por el guía.

Imprescindible reservar, plazas limitadas.

No recomendado para menores de 10 años.

Opcionalmente, y por un suplemento de 10 euros, podemos ofrecerle una degustación de ostras previa reserva.

No olvide traer zapatillas de deporte o calzado apto para la arena.

(1km/2h) – Nivel 1

Visita gratuita para todos, sólo durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, el domingo 17 de septiembre de 2023. Inscripción obligatoria, plazas limitadas.

Führung durch die Geschichte des Hafens und der Austernzucht in Courseulles-sur-Mer. Im Laufe dieses Spaziergangs werden Sie in seiner Begleitung Schritt für Schritt den Westkai und den Kai der Brüder Labrèques entlanggehen, bis Sie die Île de Plaisance am Parc à Huître erreichen, dem Endpunkt des Rundgangs. Diese Zeitreise führt Sie bis ins 17. Jahrhundert zurück, das für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt eine Blütezeit darstellte. Zwischen Natur, Fischerei und Traditionen wird Ihnen dieser etwa zweistündige Spaziergang ein Courseulles zeigen, wie Sie es noch nie gesehen haben; die Vision eines Courseulles aus der Vergangenheit, das von nun an kein Geheimnis mehr für Sie sein wird. Am Ende der Führung werden Sie mit Sicherheit einen anderen Blick auf die verschiedenen Bilder werfen, die die Führerin gezeichnet hat.

Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze.

Für Kinder unter 10 Jahren nicht empfohlen.

Optional und für 10 Euro mehr können wir Ihnen eine Austernverkostung anbieten (Reservierung erforderlich).

Denken Sie daran, sich mit Turnschuhen oder Schuhen, die den Sand nicht scheuen, auszustatten.

(1km/2h) – Niveau 1

Kostenlose Besichtigung für alle, nur während der Europäischen Tage des Kulturerbes am Sonntag, den 17. September 2023. Anmeldung erforderlich, begrenzte Plätze.

