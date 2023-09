La Caravane du bizarre Face à l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement, 2 octobre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le MuMo x Centre Pompidou en tournée avec l’exposition La Caravane du bizarre. Rendez-vous à Marseille du 2 au 8 octobre..

2023-10-02 fin : 2023-10-08 . .

Face à l’Hôtel de Ville Quai d’Honneur

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



MuMo x Centre Pompidou on tour with the exhibition La Caravane du bizarre. In Marseille from October 2 to 8.

MuMo x Centre Pompidou de gira con la exposición La Caravane du bizarre. En Marsella del 2 al 8 de octubre.

Das MuMo x Centre Pompidou geht mit der Ausstellung La Caravane du bizarre auf Tournee. Treffpunkt in Marseille vom 2. bis 8. Oktober.

Mise à jour le 2023-09-28 par Ville de Marseille