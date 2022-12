Feu d’artifice du 14 juillet Face à l’Esplanade des Quinconces Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Feu d’artifice du 14 juillet Face à l’Esplanade des Quinconces, 14 juillet 2023, Bordeaux. Feu d’artifice du 14 juillet Vendredi 14 juillet 2023, 22h30 Face à l’Esplanade des Quinconces

Entrée libre.

A l’occasion de la Fête nationale, retrouvez l’ensemble des informations liés au feu d’artifice ! Face à l’Esplanade des Quinconces Quai Louis XVIII Quinconces Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Retrouvez le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet à Bordeaux. Informations à venir.

