Marché de producteurs du dimanche matin de Ploneour-lanvern Face à l'église Plonéour-Lanvern, 23 août 2026, Plonéour-Lanvern.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2026-08-23 08:30:00

fin : 2026-08-23 13:00:00 . Fruits, légumes, fromages, huitres… .

Face à l’église

Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne

