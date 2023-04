Ouverture de l’Escale face à la MAPS ORSAY Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Ouverture de l’Escale face à la MAPS ORSAY, 3 avril 2023, Orsay. Ouverture de l’Escale 3 avril – 30 juin face à la MAPS ORSAY Devinette :

Qu’est-ce qui propose des burgers, des tacos, des kebabs, des cookies, des muffins, des salades Crous maison, le tout dans un conteneur en bardage bois… Vous avez deviné ? C’est L’Escale ! Faites y escale, on vous accueille du lundi au vendredi de 11h à 14h, en face de la maison des étudiants de l’université Paris-Saclay face à la MAPS ORSAY Rue du doyen andré Guinier Orsay 91400 Le Guichet Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

