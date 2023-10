Table ronde adultes : « Le réemploi en architecture » Face à la mairie Saillagouse, 24 octobre 2023, Saillagouse.

Table ronde adultes : « Le réemploi en architecture » Mardi 24 octobre, 14h00 Face à la mairie Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 12 adultes. Durée : 2h.

Qu’est-ce que le réemploi dans la construction?

Venez échangez avec Aurélie Douve, architecte, et Karine Mendiboure, architecte et co-fondatrice des « ateliers du remploi », nouvelle recyclerie du bâtiment dans le 66.

Les ateliers du cycle « Construire Autrement » permettent au grand public de comprendre les thématiques abordées à l’aide d’expérimentations et de manipulations, d’échanger ensemble sur les problématiques rencontrées et sur les solutions possibles.

Face à la mairie 15 avenue des comtes de Cerdagne, 66800 Saillagouse Saillagouse 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 69 93 45 11. https://larchicarabus.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://larchicarabus.com/index.php/le-programme-de-larchitour/mardi-24-octobre-2023/mardi-24-octobre-2023/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T14:00:00+02:00 – 2023-10-24T16:00:00+02:00

©Larchicarabus