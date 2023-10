Atelier de sensibilisation enfants : « Bâtisseurs en herbe » Face à la mairie Saillagouse Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales

Saillagouse Atelier de sensibilisation enfants : « Bâtisseurs en herbe » Face à la mairie Saillagouse, 24 octobre 2023, Saillagouse. Atelier de sensibilisation enfants : « Bâtisseurs en herbe » Mardi 24 octobre, 10h00 Face à la mairie Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 12 enfants. Durée : 2h. Âge conseillé : 6-12 ans. À l’aide de plans de maisons, l’atelier sensibilise les enfants aux thématiques d’espaces, de fonctions, de circulations, de lumière naturelle, d’adaptation au terrain. En solo ou en binôme, nous leur proposons de construire en volume leur maison rêvée ! Initiation à la maquette architecturale. Face à la mairie 15 avenue des comtes de Cerdagne, 66800 Saillagouse Saillagouse 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 69 93 45 11. https://larchicarabus.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://larchicarabus.com/index.php/le-programme-de-larchitour/mardi-24-octobre-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T10:00:00+02:00 – 2023-10-24T12:00:00+02:00

2023-10-24T10:00:00+02:00 – 2023-10-24T12:00:00+02:00 ©Larchicarabus Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales, Saillagouse Autres Lieu Face à la mairie Adresse 15 avenue des comtes de Cerdagne, 66800 Saillagouse Ville Saillagouse Departement Pyrénées-Orientales Lieu Ville Face à la mairie Saillagouse latitude longitude 42.457891;2.038673

Face à la mairie Saillagouse Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saillagouse/