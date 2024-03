Face à face Théâtre de la Violette Toulouse, jeudi 25 avril 2024.

Face à face Sur un ton parfois humoristique, parfois grave, ce spectacle met en scène neufs situations quotidiennes centrées sur la question du sexisme, de la cyberviolence, des violences conjugales. 25 – 27 avril Théâtre de la Violette Tarif réduit : 11€ / Tarif plein : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T20:00:00+02:00 – 2024-04-25T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-27T21:30:00+02:00

Ce spectacle théâtral, composé de plusieurs sketches, met en scène différentes situations centrées sur les comportements machistes dans notre société. Ces courtes scènes, tels des fragments de vie, abordent la question du sexisme au quotidien et pointent du doigt les inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde de l’entreprise, de l’art ou de la sphère privée.

Sur un fond de comédie, elles bousculent les idées reçues et, tout en nous divertissant, nous conduisent à la réflexion.

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@theatredelaviolette.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561731851 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatredelaviolette.com/face_a_face-196.html »}]

théâtre sketches