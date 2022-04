Face à face Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Solutré-Pouilly

Face à face Solutré-Pouilly, 19 avril 2022, Solutré-Pouilly. Face à face Rue Fernand Bucchianeri Maison du Grand Site – Chemin de la Roche Solutré-Pouilly

2022-04-19 14:30:00 – 2022-04-19 16:30:00 Rue Fernand Bucchianeri Maison du Grand Site – Chemin de la Roche

A quoi ressemblaient nos ancêtres? Pour répondre à cette question, venez faire la reconstitution d'un visage préhistorique à partir de son crâne et comprenez la morphologie de celui-ci.

