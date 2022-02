Face à face : Le Voyage dans la Lune Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Face à face : Le Voyage dans la Lune Nice, 12 février 2022, Nice. Face à face : Le Voyage dans la Lune L’Artistique 27 Boulevard Dubouchage Nice

2022-02-12 – 2022-02-12 L’Artistique 27 Boulevard Dubouchage

Nice Alpes-Maritimes Chloé Dufresne, direction musicale – Olivier Fredj, mise en scène.

Animateur André Peyrègne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. L’Artistique 27 Boulevard Dubouchage Nice

dernière mise à jour : 2021-08-19 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse L'Artistique 27 Boulevard Dubouchage Ville Nice lieuville L'Artistique 27 Boulevard Dubouchage Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Face à face : Le Voyage dans la Lune Nice 2022-02-12 was last modified: by Face à face : Le Voyage dans la Lune Nice Nice 12 février 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes