FACE A : BLOCK PARTY La Passerelle, 23 novembre 2018, Fleury-les-Aubrais.

FACE A : BLOCK PARTY

La Passerelle, le vendredi 23 novembre 2018 à 20:30

La compagnie de cirque contemporain _Des hommes qui portent et des femmes qui tiennent_ présentera sa première création, **Face A : block party**, le vendredi 23 novembre 2018 à 20h30 à La Passerelle à Fleury les Aubrais. La fusion des genres caractérise ce spectacle “cirque hip hop” de 20 minutes composé d’acrobaties aériennes, danse urbaine et acrobaties au sol avec des artistes évoluant dans un univers assez old school, inspiré des années 90. Joué par Morgane Lenzi et Kurtis Garcia, le spectacle s’adresse à tous et privilégie la proximité, le dialogue, la création de liens. Plus d’informations concernant cette **soirée dédiée aux danses urbaines** : [http://www.ville-fleurylesaubrais.fr/La%20Passerelle/1096/28511](http://www.ville-fleurylesaubrais.fr/La%20Passerelle/1096/28511)

TP 20€/TR 15 €/Tarif abonné 12 €/ Tarif spécial 8€

Cirque contemporain et danse hip hop

La Passerelle 57 Boulevard de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-11-23T20:30:00 2018-11-23T22:00:00