Office de Tourisme, le dimanche 16 octobre à 10:30

Cette balade vous propose d’admirer les façades prestigieuses qui ponctuent le centre-ville. Ces demeures, construites fin 19e – début 20e sont le reflet de la richesse de Roubaix à l’époque. L’occasion d’en savoir plus sur les habitants, architectes, industriels artistes… et de comprendre en quoi ils ont joué un rôle dans l’histoire de la ville.

8€ / 6.5€/ Gratuit – Sur réservation

Dans le cadre des Journées Nationales de l'Architecture

2022-10-16T10:30:00 2022-10-16T12:00:00

