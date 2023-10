Cet évènement est passé Quetzal Resplendissant, Julien Salaud Façade de la Voix du Nord Lille Catégories d’Évènement: Lille

Quetzal Resplendissant, Julien Salaud
27 avril – 1 décembre 2019
Façade de la Voix du Nord
Lille

Le pouvoir de fascination du Quetzal remonte à des temps très anciens. L'artiste traite ici d'une vision naturaliste de l'animal, en retranscrivant à l'échelle monumentale, le feu d'artifice de couleurs, tout en remettant à l'honneur Quetzalcóatl, nom d'une divinité aztèque, le fameux "serpent à plumes".

