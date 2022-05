Façade Bourganeuf Bourganeuf Catégorie d’évènement: Bourganeuf

Façade Bourganeuf, 14 mai 2022, Bourganeuf. Façade Bourganeuf

2022-05-14 – 2022-05-14

Bourganeuf Bourganeuf En extérieur 19h. – Tout public à partir de 7 ans. Durée : 1h25. Genre : Théâtre de rue, théâtre de l’intime. Tarif : 6€ – réduit : 4€. Règlements : chèque ou espèces. Un rendez-vous de la Saison Culturelle – De la Compagnie Bougrelas :

Pierre va être père. Pour canaliser sa peur et ses doutes, il retourne dans la maison de ses parents. Equipé d’un microphone, il se raconte à son futur enfant. Les mots vibrent, s’entrechoquent et prennent forme laissant apparaître le passé.

Façade s’ouvre une porte pour accéder au lieu intime d’un personnage et questionne l’héritage, l’influence et le conditionnement de notre société.

Et fait écho à l’histoire portée en chacun de nous. Une réflexion sur la transmission, l’héritage la mémoire. En extérieur 19h. – Tout public à partir de 7 ans. Durée : 1h25. Genre : Théâtre de rue, théâtre de l’intime. Tarif : 6€ – réduit : 4€. Règlements : chèque ou espèces. Bourganeuf

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégorie d’évènement: Bourganeuf Autres Lieu Bourganeuf Adresse Ville Bourganeuf lieuville Bourganeuf

Bourganeuf Bourganeuf https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourganeuf/

Façade Bourganeuf 2022-05-14 was last modified: by Façade Bourganeuf Bourganeuf 14 mai 2022

Bourganeuf