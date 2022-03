Façad’Art RENATURE La Chaufferie Huet, 15 mai 2022, La Madeleine.

Si la rue du pré Catelan (re)devenait verte comme un pré… alors on se souviendrait que le faubourg de Berkem, avant d’être un quartier industriel puis un site pilote ville renouvelée, était constitué de fermes, de pâtures et de vergers. Le 25ème Façad’Art propose, aux fenêtres d’habitants mais aussi dans l’espace public et des équipements, des installations artistiques et des travaux réalisés en ateliers autour de la thématique RENATURE. En amont, ateliers scolaires, en médiathèque et à l’Acoljaq. Lors du temps fort, le géant “vert” Antoine Emeri nous emmènera dans une joyeuse évocation sonore d’une transhumance. Le collectif Métalu à chahuter interviendra en fin déambulation avec “la faille”, performance poétique. Un buffet de SAISON nous remplira l’estomac. Liste des rues Œuvres visibles entre La Chaufferie Huet (26 rue du pré Catelan) et l’église St Vital (rue de Berkem). Liste des artistes Jean-Pierre Duplan photographe Olivia Lavergne photographe Jungles édition Light Motiv Valérie Vaubourg plasticienne Rémi Dif street artiste Bertrand Gadenne plasticien 4letters artiste graphiste Philippe Paoli architecte spéculatif Sébastien Wavrant, plasticien et Collectif Millen’Art Sufjan photographe Brena Bam artisan dans une démarche artistique Dométhilde Majek, designer Partenaires : lille3000, Ville de La Madeleine, La Chaufferie Huet, écoles Courbet et Rostand, Médiathèque, CCA, Paroisse St Vital, Acoljaq. Berkem Label est une association d’habitants du quartier de Berkem qui a reçu en 2021 le soutien de la Ville de La Madeleine, de la Région pour la politique de la ville, de la conseillère départementale et de Réso Asso Métro. [www.berkemlabel.fr](http://www.berkemlabel.fr)

Gratuit ouvert à tous

La Chaufferie Huet 26 rue du pré Catelan 59110 La Madeleine La Madeleine Nord



