FabYog Les Taraïettes, 23 avril 2022, Meyrargues.

FabYog

Les Taraïettes, le samedi 23 avril à 19:30

Avec FabYog, on s’arrête, on écoute mais de quoi parle telle ? Elle vous parle d’elle et de nous ! De ce que chacun vit, d’une mère, d’un soleil levant, de la paresse d’un jour de pluie, du feu qui s’éteint à l’intérieur… Au détour d’un titre, l’anglicisme s’invite et attise notre curiosité. Elle joue avec les mots, les mots soignent les maux, les mots font l’émotion. Elle brille, elle se donne à chaque refrain scandé comme un slogan et rythmé aux gimmicks de sa guitare. Le blues rock, les rythmiques funky et les mélodies entêtantes font l’univers de FabYog Participation libre au chapeau Adhésion à l’asso obligatoire Réservation conseillée Possibilité de grignoter sur place

Les Taraïettes 20 cours des Alpes 13650 Meyrargues Meyrargues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T19:30:00 2022-04-23T22:00:00