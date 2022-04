Fabyog Le 3C Café culturel citoyen, 22 avril 2022, Aix-en-Provence.

Fabyog

Le 3C Café culturel citoyen, le vendredi 22 avril à 20:30

Avec FabYog, on s’arrête, on écoute mais de quoi parle telle ? Elle vous parle d’elle et de nous ! De ce que chacun vit, d’une mère, d’un soleil levant, de la paresse d’un jour de pluie, du feu qui s’éteint à l’intérieur… Au détour d’un titre, l’anglicisme s’invite et attise notre curiosité. Elle joue avec les mots, les mots soignent les maux, les mots font l’émotion. Elle brille, elle se donne à chaque refrain scandé comme un slogan et rythmé aux gimmicks de sa guitare. Le blues rock, les rythmiques funky et les mélodies entêtantes font l’univers de FabYog .

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T20:30:00 2022-04-22T22:30:00