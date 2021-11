“Fabulous” d’Audrey Jean-Baptiste La CLEF, 26 novembre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

“Fabulous” d’Audrey Jean-Baptiste

La CLEF, le vendredi 26 novembre à 20:30

**La CLEF et Les Ecrans Documentaires présentent “FABULOUS”** **Un film documentaire d’AUDREY JEAN-BAPTISTE** **France | 2020 | 52 minutes** Inventé dans les clubs underground de New-York dans les années 80, le voguing a permis aux communautés noire, latino et LGBT+ de s’affirmer et d’affronter le monde extérieur. **Lasseindra Ninja** est aujourd’hui une icône incontournable de cette danse. Après 10 années d’absence, elle revient sur sa terre natale, la Guyane, afin d’y former des jeunes danseurs. En leur transmettant un état d’esprit et une attitude basée sur l’affirmation de soi, elle leur livre des outils pour résister à l’hostilité du monde qui les entoure. Une danse qui sonne l’heure de la révolte. **➖ Thématiques du film ➖** Portrait | Homosexualité | Guyane | Artiste | Danse | LGBT+ **➖ Distinctions ➖** 2019 : F.A.M.E – Film & music experience – Paris (France) – Sélection 2019 : FIDBA Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires Argentina – Buenos Aires (Argentine) – Compétition LGBTTIQ 2019 : Rencontres Gindou Cinéma – Gindou (France) – Sélection ” Les Vagabondages cinématographiques” 2019 : Nouveaux Regards Film Festival (NRFF) – Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) – Sélection [[https://youtu.be/s-54biFqGgw](https://youtu.be/s-54biFqGgw)](https://youtu.be/s-54biFqGgw) **➖ En ouverture, deux vidéo-danse (voir infos ci-dessous) ➖** **Avec l’intervention de danseurs et danseuses entre les films Stage voguing gratuit pour les adhérents danse à 18h30 (2h)** LES INDES GALANTES Clément Cogitore | 2017 | 5′ Sur la scène de l’Opéra de Paris, **Clément Cogitore** film “L’air des Sauvages” extrait des Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau, avec le concours d’un groupe de danseurs de Krump, et de trois chorégraphes : Bintou Dembele, Igor Caruge et Brahim Rachiki, comme une “battle” de Krump, entre gang et corps de ballet. BREATHING Hiroshi Sugimoto | 2019 | 7′ Au lever du soleil, sur le toit de verre de la fondation, Aurélie Dupont interprète le solo “Ekstasis”, chorégraphié par Martha Graham et ré-imaginé par Virginie Mécène. Une danse suspendue, entre ciel et mer, où la performance évolue à mesure que le jour se lève. **Hiroshi Sugimoto** invite à une expérience sensorielle et spirituelle, avec une création filmée dans sa fondation d’art Odawara au Japon. **➖ A propos du Festival “Les Ecrans Documentaires” ➖** Porté par l’association Son et Image, le Festival “Les Écrans Documentaires” a proposé plus de 1300 films depuis 1997 et s’interroge sur les évolutions du documentaire en tentant d’en montrer la diversité. Avec une ligne manifeste : l’exigence du style, de la démarche singulière, de l’expérience partagée, du regard personnel, de l’écoute authentique et de l’expérimentation féconde. Cette année, le Festival reprend du 17 au 23 novembre 2021 à l’Espace Jean Vilar à Arcueil et dans les lieux partenaires. La CLEF accueille deux soirées consacrées respectivement à la musique et à la danse dans le prolongement de cette 26e édition. [[https://lesecransdocumentaires.org](https://lesecransdocumentaires.org)](https://lesecransdocumentaires.org)

Entrée libre

Le retour dans sa Guyane natale de Lasseindra Ninja, icône internationale de la scène voguing. Une réflexion saisissante sur le corps et l’identité.

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



