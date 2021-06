Fabuleux Insectes Alès Alès, 9 juin 2021-9 juin 2021, AlèsAlès.

Ateliers enfants – Animations – Ales – Gard – Mercredis après-midi – Pôle culturel et scientifique de RochebelleUne sortie divertissante et enrichissante à la découverte des insectes pour les enfants à partir de 8 ans qui peuvent être accompagnés d’adultes.Autour de l’exposition « Fabuleux Insectes » dans un magnifique décor. Venez participer aux ateliers ludiques et scientifiques pour bien comprendre ces petites bêtes.Les médiateurs scientifiques expliquent aux enfants comment les interactions entre les insectes et les plantes ont joué un rôle dans leur immense diversité actuelle.Muni d’une loupe vous découvrirez dans le jardin pédagogique, par le biais d’animations ces insectes qui sont autour de nous.La visite est complétée par une séance de planétarium proposée par « l’Étoile Cévenole » pour comprendre les conditions nécessaires au développement de la vie sur une planète.Infos Pratiques :- Nous contacter : 04 66 56 42 30- Dates : Les mercredis : 9 – 16 – 23 juin 2021 – De 14h à 16h- Animation et ateliers : entrée gratuite- Inscription obligatoire au 04 66 56 42 30- Adresse : Pôle culturel et scientifique de Rochebelle – 155 Faubourg de Rochebelle – 30100 ALES- Merci de respecter les mesures sanitaires en vigueur lors des ateliers

