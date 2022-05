“Fabuleux animaux” Musée d’Art et d’Histoire Le Carroi, 14 mai 2022 20:00, Chinon.

Venez contempler la “chape de saint-Mexme”, Trésor National, qui fut récemment empruntée pour l’exposition en région « Les arts de l’Islam, un passé pour un présent ».

L’exposition s’inspire de la chape de saint-Mexme, textile du 11ème – 12ème siècle venu d’Orient, avec sa représentation de guépards enchaînés. De nombreux prêts enrichissent la thématique animalière qui se décline en tous lieux, toutes époques et sur tous types de supports : peintures, sculptures, bijoux, et objets usuels.

Musée d’art et d’histoire du chinonais. Collections d’arts du moyen-âge à aujourd’hui.

expositions autour des collections et d’art contemporain.

La exposición se inspira en la capilla de Saint-Mexme, textil del siglo 11 – 12 vino de Oriente, con su representación de guepardos encadenados. Numerosos préstamos enriquecen la temática animal que se presenta en todos los lugares, todas las épocas y sobre todo tipo de soportes: pinturas, esculturas, joyas y objetos usuales.

44 rue Haute-Saint-Maurice, 37500 Chinon 37500 Chinon Centre-Val de Loire