Musée d’Art et d’Histoire Le Carroi, le samedi 14 mai à 20:00

L’exposition « Fabuleux animaux » s’inspire de la chape de saint-Mexme, textile du 11ème – 12ème siècle venu d’Orient, avec sa représentation de guépards enchaînés. De nombreux prêts enrichissent la thématique animalière qui se décline en tous lieux, toutes époques et sur tous types de supports : peintures, sculptures, bijoux, et objets usuels. Venez contempler la “chape de saint-Mexme”, Trésor National, qui fut récemment empruntée pour l’exposition en régions « Les arts de l’Islam, un passé pour un présent ». Musée d’Art et d’Histoire Le Carroi 44 rue Haute-Saint-Maurice, 37500 Chinon Chinon Indre-et-Loire

Musée d'Art et d'Histoire Le Carroi
44 rue Haute-Saint-Maurice, 37500 Chinon
Chinon
Indre-et-Loire

