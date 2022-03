Fabuleux 18ème siècle Musée Chintreuil Pont-de-Vaux Catégories d’évènement: Ain

18 août au samedi 24 septembre

Avec Thomas Volatier, comédien M. Bertin, parisien quelque peu sulfureux, a acheté la seigneurie de Pont-de-Vaux avant la Révolution. Il fait une visite de ses nouvelles terres et rencontre la population locale autour d’un buffet.

Sur inscription, 12 €

