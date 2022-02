Fabuleuses aventures photographiques La Gaîté Lyrique, 27 février 2022, Paris.

Capitaine futur n’est pas farouche, et navigue à travers le flux des images en bravant sans peur le raz-de-marée des « likes ». Mais que se passe-t-il dans le quotidien de l’Entr’espace ?

Avec l’artiste Inès Bouchaud, Capitaine futur invite les enfants à s’emparer de l’iconographie des réseaux sociaux et, plus particulièrement, celle de l’autoportrait pour déjouer les pièges de la mise en scène de soi. Durant l’atelier, les enfants partent sur les traces de Capitaine futur et créent leur propre personnage en se mettant elles et eux-mêmes en scène devant l’appareil photo. Ils s’amusent des profondeurs de l’image photographique, en manipulant leurs images par des interventions manuelles faites directement sur le tirage photographique et à l’aide d’outils numériques disponibles sur tablette. Peu à peu, les réalités imaginaires des enfants se dessinent !

Un atelier créé en résidence à la Gaîté Lyrique.

Inès Bouchaud

Inès Bouchaud est artiste-photographe. Elle vit et travaille à Paris. Après une formation technique et professionnelle en photographie à l’école MJM Graphic Design Paris, elle intègre le département Photographie de l’Université Paris 8, dont elle sort diplômée en 2020. A travers ses autoportraits, dont elle s’amuse à dire qu’ils n’en sont pas, elle cherche à différencier ce qui passe de ce qui ne passe pas dans les méandres intangibles de la transmission familiale. Elle joue avec son corps et son image pour incarner divers personnages. Elle trace les bribes d’une individualité qui se cherche et dont les différentes couches se superposent. Enfin ses diverses interventions viennent matérialiser sur l’image sa volonté de maintenir, de créer et d’inventer le lien.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

Gaîté Lyrique