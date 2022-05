Fabuleuse tenture

2022-08-18 14:30:00 – 2022-08-18 16:30:00 Créez une tenture en laine feutrée inspirée de la chape de saint Mexme, oeuvre majeure du musée. Découvrez la technique du feutre à l’eau et laissez-vous conter un instant feutré. Chacun repart avec sa fabuleuse création d’animaux ! En compagnie d’Amélie Chappet (Maïa Laine).

Famille dès 8 ans

Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les

accompagnateurs

Rendez-vous au Carroi

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05

