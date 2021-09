Fabuleuse rencontre Orschwiller, 11 septembre 2021, Orschwiller.

Fabuleuse rencontre 2021-09-11 16:30:00 – 2021-09-11 18:30:00

Orschwiller Bas-Rhin

Les artistes Jean Linnhoff et Daphné Raimbaux vous invitent à une rencontre-performance.

Auteurs de l’exposition « Ténèbres et merveilles », ils présentent leurs univers fantastiques et leurs travaux picturaux, accompagnés par la musicienne Sann Liedtke.

Mêlant leurs styles et leurs inspirations respectives, ces trois artistes se lanceront dans une performance artistique. Ils réaliseront deux oeuvres collectives en live, dessinant à quatre mains et en musique. Aux sons de la harpe, tantôt sombres ou lumineux, le public verra naître des personnages fantasmagoriques, sous les crayons des deux illustrateurs.

Une rencontre unique et fabuleuse !

