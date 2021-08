Colombes Hôtel de ville Colombes, Hauts-de-Seine Fabulette à la demande Hôtel de ville Colombes Catégories d’évènement: Colombes

Hôtel de ville, le samedi 18 septembre à 15:00

**Venez “fabuler” la Ville !** Le collectif d’artistes « Ne Rougissez Pas » vous attend sans RDV autour de leurs trois BUL ou « Bicoque à Usage Local », fabriquées avec des habitants, pour « fabuler » la ville et ses espaces publics.

Accès libre

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

