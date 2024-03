Fabrizio Rat à La Petite Halle La Petite Halle Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 21h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Pianiste de formation, Fabrizio Rat est tout sauf classique. Il est principalement connu pour son concert solo La Machina, une performance impressionnante explorant la frontière entre l’humain et la machine, la musique acoustique et électronique.

Claviériste et producteur italien de musique basé à Paris, il excelle dans l’exercice des concerts et performances mêlant musique acoustique et électronique – en particulier piano préparé et synthétiseurs analogiques.

Ayant joué dans les plus grands clubs et festivals d’Europe, d’Amérique du Sud, du Japon ou de la Russie, ce véritable homme-machine a joué entre autre au closing des Trans Musicales de Rennes, à la Dance Arena du Exit Festival en Serbie, au Théâtre Colon et au Under Club de Buenos Aires.

Avec 6 albums, 7 EP (sortis sur Optimo, Involve, Odd/Even, Blackstrobe, La Machina, Airfono) et des nombreuses sorties avec Cabaret Contemporain, Magnetic Ensemble, ainsi que le LP The Explosion (avec Gilb’R et Giani Caserotto) sorti sur Versatile. Ses albums solistes dont « The Pianist », coproduit avec Arnaud Rebotini, ont été célébrés par la presse en France et à l’international.

Avec :

Fabrizio Rat : piano

Antonin Leymarie : drums

+ guest

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/56XZUlC1R https://fb.me/e/56XZUlC1R

