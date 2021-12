FABRIZIO CONSOLI + ORCHESTRINA FRATELLI SEMERARO L’Odéon, 5 février 2022, Tremblay-en-France.

FABRIZIO CONSOLI + ORCHESTRINA FRATELLI SEMERARO

L’Odéon, le samedi 5 février 2022 à 20:30

FABRIZIO CONSOLI Artiste accompli, Fabrizio Consoli nous présente sur scène en trio son nouvel album «Con Certo Jazz – Live from the heart of Europe», un plein d’énergie et de raffinement, sorti en octobre dernier. Le titre en italien est un jeu de mots entre «concert de jazz» et «avec un certain jazz ». Sa musique séduit par un croisement raffiné, mêlant jazz, tango, chanson, avec quelques saveurs sud-américaines, qui se traduit par un concert riche en his¬toires «clair-obscur», aigre-doux, auto-ironique et minimaliste. Une galerie d’ex¬périences colorées auxquelles tous les publics s’identifient. ORCHESTRINA FRATELLI SEMERARO Avec son élégance un peu démodée et sa touche typiquement italienne, Orchestrina Fratelli Semeraro ressuscite la Dolce Vita à Paris Soirée en partenariat avec l’association PARFUMS D’ITALIE

Tarifs 16€/12€

L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis



