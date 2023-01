“Fabriquons nous-mêmes des castagnettes recyclées !“ Soustons Soustons Catégories d’Évènement: Landes

Soustons

“Fabriquons nous-mêmes des castagnettes recyclées !“ Soustons, 28 janvier 2023, Soustons . “Fabriquons nous-mêmes des castagnettes recyclées !“ Médiathèque Place des Arènes Soustons Landes Place des Arènes Médiathèque

2023-01-28 – 2023-01-28

Place des Arènes Médiathèque

Soustons

Landes Avec la Maison écocitoyenne des Landes, le festival s’engage dans une dynamique écoresponsable avec l’objectif de sensibiliser les enfants à la question environnementale de manière ludique et pédagogique.

Dès 6 ans Avec la Maison écocitoyenne des Landes, le festival s’engage dans une dynamique écoresponsable avec l’objectif de sensibiliser les enfants à la question environnementale de manière ludique et pédagogique.

Dès 6 ans +33 6 86 87 58 60 Place des Arènes Médiathèque Soustons

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Soustons Adresse Soustons Landes Place des Arènes Médiathèque Ville Soustons lieuville Place des Arènes Médiathèque Soustons Departement Landes

Soustons Soustons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soustons/

“Fabriquons nous-mêmes des castagnettes recyclées !“ Soustons 2023-01-28 was last modified: by “Fabriquons nous-mêmes des castagnettes recyclées !“ Soustons Soustons 28 janvier 2023 Landes Médiathèque Place des Arènes Soustons Landes Soustons

Soustons Landes