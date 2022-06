Fabriquons nos nichoirs Breitenbach, 17 septembre 2022, Breitenbach.

Fabriquons nos nichoirs Breitenbach

2022-09-17 – 2022-09-17

Breitenbach 67220

Pour accueillir les oiseaux au printemps, c’est en hiver que se propose les nichoirs. Venez apprendre à construire différents nichoirs pour accueillir vos hôtes du jardin comme la mésange, le rouge-queue et autre gobe-mouche et ainsi participer au renforcement de la Trame Verte et Bleue.

Cet atelier découverte est réalisé en partenariat avec la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale.

