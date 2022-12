Fabriquez votre huile de noix ! Neuvic Neuvic Neuvic Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Neuvic Fabriquez votre huile de noix -atelier d’initiation

Vous avez toujours rêvé de fabriquer de l’huile de noix, de noisette ou d’amande vous-même ou de vous mettre dans la peau de nos mouliniers le temps d’un instant ?

Venez participer à nos ateliers d’initiations au moulin en plein cœur de notre production !

Au programme de ces ateliers :

2h d’initiation avec les propriétaires du moulin,

Apprentissage et réalisation de toutes les étapes de fabrication des huiles,

Visite guidée du moulin,

Une bouteille d’huile de noix d’un litre offerte à la fin de l’initiation.

70€/pers. Durée 2h. 15 ans minimum, atelier de 2 à 6 personnes. 8h30-10h30 au moulin de la Veyssière.

D’autres dates sont possibles, rdv sur le site web.

Réservation sur https://booking.wecandoo.fr/artisans/30b5438e-2284-441c-a58d-63796b123fcf/workshops/54709005-277e-4210-8e8a-2cf03929b22

