Vendredi 9 décembre, manier la vannerie avec la mairie du 8e arrondissement pour créer des mangeoires. Rendez-vous à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e à 10h ! Vannerie sauvage : Apprenez à fabriquer une mangeoire pour les passereaux, un petit oiseau, au cou court, souvent chanteur et nidifiant comme l’alouette, la pie ou le pinson. Les mangeoires seront réalisées à partir de matériaux récupérés près de chez vous : des tiges de clématites ou d’osier ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e arrondissement 28, rue Laure Diebold 75008 Paris Contact : https://mairie08.paris.fr/ https://mairie08.paris.fr/

