Fabriquez une console de jeu à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid, 15 avril 2023, Paris. Le samedi 15 avril 2023

de 15h00 à 17h00

. gratuit

Dans le cadre du Festival Numok (festival numérique des bibliothèques parisiennes), la bibliothèque vous propose un atelier ludique animé par l’association Helicoidé. Lors de cet atelier, vous pourrez créer une petite console de jeux électronique : la Kitco. Sur inscription auprès des bibliothécaires, à partir de 8 ans. Cet atelier propose la fabrication d’une petite console de jeu électronique : La KitCo. C’est une console open source conçue pour initier à l’électronique. Les participants repartiront avec la console qu’ils auront réalisé. Cette console ne nécessite aucune programmation, car un jeu est déjà enregistré, mais grâce à l’utilisation d’Arduino, les participants pourront en modifier le logiciel après l’atelier. Sur inscription auprès des bibliothécaires, à partir de 8 ans. Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

©helicoide

