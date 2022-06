Fabriquez un objet en bois naturel Parignargues Parignargues, 6 juin 2022, ParignarguesParignargues.

Crée par Guillaume COAT, l’atelier confection bois existe depuis 2018 A l’origine, cet artisan menuisier est spécialisé dans l’aménagement intérieur (cuisines, dressings) et extérieur (terrasses en bois). En 2019 il décide de se consacrer exclusivement à l’activité de tournage sur bois en ouvrant un atelier boutique à Sommières, dans le Gard. Son Objectif ? sublimer l’essence de chaque bois afin de créer des objets uniques et personnalisés en bois et résine. Dans l’atelier de M. COATChoix de l’essence : privilégier un bois local et facile à travailler type olivierPrésentation de l’activité et des créations de Confection boisAtelier fabrication Prérequis : Prévoir un tablier ou des vêtements pouvant être tachésEquipement de protection individuel fourniTarif : Durée : 3 heuresDates : A partir du 5 septembre , tous les lundis de 9h à 12h et de 14h à 17hNombre minimum -maximum de participant : 1 à 2Age minimum: 16 ansRenseignements: Coat Guillaume Téléphone : 06 64 56 95 90Email : confectionbois@gmail.comAdresse : 2 rue du Silence – 30730 Parignargues

