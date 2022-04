Fabriquez et blasonnez vos armoiries ! – Atelier ludique Couvent des Jacobins Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Fabriquez et blasonnez vos armoiries ! – Atelier ludique Couvent des Jacobins, 27 avril 2022, Toulouse. Fabriquez et blasonnez vos armoiries ! – Atelier ludique

du mercredi 27 avril au vendredi 6 mai à Couvent des Jacobins

Fabriquez et blasonnez vos armoiries ! ————————————– Lors de cet atelier ludique, **venez réaliser vos propres armoiries** en suivant la tradition médiévale de l’utilisation des couleurs. Initiez-vous au langage du blason, dit héraldique, et apprenez à décrire vos armoiries dans les règles de l’art… Autrement dit, à les “blasonnez” ! Une [visite en famille](https://openagenda.com/jacobins-toulouse/events/les-armoiries-du-couvent-des-jacobins-visite-en-famille) est également proposée en amont de l’atelier pour partir à la recherche des armoiries du couvent. **Informations pratiques :** * A partir de 8 ans * Durée : 20 minutes environ * Participation gratuite, sans réservation

Plongez dans l'univers de l'héraldique en apprenant à fabriquer vos propres armoiries, puis à les décrire — à les "blasonner" — dans les règles de l'art ! Couvent des Jacobins Allée Maurice Prin 31000 Toulouse

