Fabriquez des étoiles de Noël
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e arrondissement
Paris

Paris

Le vendredi 25 novembre 2022

de 10h00 à 12h00

gratuit

La mairie du 8e arrondissement vous invite à un atelier de fabrication d’étoiles de Noël en jonc le 25 novembre de 10h à 12h à la Maison de Vie Associative et Citoyenne du 8e ! Apprenez à manier le jonc ! La technique est simple et à décliner pour d’autres créations comme votre décoration de Noël, sur votre sapin ou pour faire des cadeaux : petit panier, boule… des décorations écologiques, solidaires et un matériel que vous pouvez retrouver en vous promenant dans les grands parcs parisiens et forêts alentours. Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e arrondissement 28, rue Laure Diebold 75008 Paris Contact : https://mairie08.paris.fr/ https://mairie08.paris.fr/

