Rdv découverte Création et Fabrication Numérique d’objets FabRiquet Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Rdv découverte Création et Fabrication Numérique d’objets FabRiquet, 15 avril 2023, Ramonville-Saint-Agne. Rdv découverte Création et Fabrication Numérique d’objets Samedi 15 avril, 14h00 FabRiquet entrée libre et gratuite Rendez-vous ce samedi 15 Avril de 14h à 18h pour une après-midi de découverte au Fabriquet ! Un moment de partage animé par les utilisatrices et utilisateurs des lieux : visite des locaux, présentation et démonstration des machines et des projets en cours de réalisation, quizz ludique… Une belle occasion de faire découvrir la fabrication numérique d’objets à vos proches, n’hésitez pas à faire suivre autour de vous pour cette ouverture exceptionnelle du samedi ! Un rendez-vous proposé en collaboration avec le Sicoval, avec l’espace Cocagne d’Ayguevives et le Numéri’Lab de Labège FabRiquet 10 avenue de l’Europe, 31520 Ramonville Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T18:00:00+02:00

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T18:00:00+02:00 fabrication diy Sicoval

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu FabRiquet Adresse 10 avenue de l'Europe, 31520 Ramonville Agne Ville Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne Age min 7 Age max 97 Lieu Ville FabRiquet Ramonville-Saint-Agne

FabRiquet Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/

Rdv découverte Création et Fabrication Numérique d’objets FabRiquet 2023-04-15 was last modified: by Rdv découverte Création et Fabrication Numérique d’objets FabRiquet FabRiquet 15 avril 2023 FabRiquet Ramonville-Saint-Agne RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne