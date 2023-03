LA FRESQUE DU NUMÉRIQUE – LE FABRIQUET FabRiquet, 14 mars 2023, Ramonville-Saint-Agne.

LA FRESQUE DU NUMÉRIQUE – LE FABRIQUET Mardi 14 mars, 18h30 FabRiquet Gratuit sur inscription

Dans le cadre de la Semaine du Numérique Responable organisée par le Sicoval, Le F@bRiquet, le fablab de Ramonville géré par l’association Planète Sciences Occitanie, vous propose un atelier pour comprendre en équipe et de manière ludique les enjeux environnementaux du numérique.

Cet atelier vise à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus soutenable et ouvrir des discussions entre participants sur le sujet. Cet atelier permet de réfléchir et d’apprendre ensemble : un moment de partage comme on les aime au F@bRiquet !

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire au préalable via ce lien : https://my.weezevent.com/la-fresque-du-numerique-le-fabriquet

Cet atelier vous est proposé gracieusement par Marie-Anne Ferré, bénévole à l’association La Fresque du Numérique. Pour soutenir l’association, n’hésitez pas à faire un don libre en ligne ici : https://www.helloasso.com/associations/la-fresque-du-numerique/formulaires/1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T18:30:00+01:00 – 2023-03-14T21:30:00+01:00

fresque numérique