Sète

Fabriques ton sac à coulisse avec Juliette Médiathèque Mitterrand, 22 janvier 2022, Sète. Fabriques ton sac à coulisse avec Juliette

Médiathèque Mitterrand, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00

Un atelier sur-mesure pour fabriquer ton sac à coulisse . Accompagné d’un parent A partir de 8 ans Un atelier sur-mesure pour fabriquer ton sac à coulisse Médiathèque Mitterrand Bvd Danielle Casanova 34200 Sète Sète Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T18:00:00

