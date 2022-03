Fabriques de la mémoire : Radu Jude institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,auditorium, 4 avril 2022, Paris.

Fabriques de la mémoire : Radu Jude

institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, auditorium, le lundi 4 avril à 16:00

**Projection du film** _**Peu m’importe si l’histoire nous considère comme des barbares**_ **(2018) de Radu Jude, suivie par une discussion avec le cinéaste, animée par Christa Blümlinger et Ania Szczepanska.** Dans _Peu m’importe si l’histoire nous considère comme des barbares_, 2018, du cinéaste roumain Radu Jude, les formes théâtrales, muséales et filmiques permettent de questionner la mémoire d’un pogrom en Roumanie, que le roman national a voulu effacer de l’histoire du 20ème siècle. Le cinéaste expérimente ici des formes de reenactment afin de pouvoir engendrer un débat au sein même de l’espace public. « Radu Jude soulève encore ici un point extrêmement inconfortable du passé roumain. […] La Roumanie fut, pendant quelques années de la seconde guerre mondiale, une dictature militaire ralliée à l’Allemagne nazie et impliquée dans la Shoah – séquence qui sera largement réécrite et atténuée sous le régime communiste. Radu Jude choisit non pas de reconstituer directement cet épisode ‟barbareˮ, mais de mettre en abyme l’acte même de sa représentation. […] La vérité qui fâche est ce que la plupart se satisferaient bien d’enterrer, au profit d’un roman national qui flatte la bonne conscience collective » (Mathieu Macheret, dans Le Monde) **Cette séance s’inscrit dans le cadre d’une série d’événements en lien avec le travail de Radu Jude, se déroulant à la Galerie Colbert et au Centre G. Pompidou :** – Jeudi 7 avril à 19h00, au Centre G. Pompidou (Cinéma 1) : Séance spéciale de la Cinémathèque du documentaire Projection du film The Exit of the Trains (2020) de Radu Jude et Adrian Cioflâncă, projection en présence de Radu Jude – Vendredi 8 avril de 10h00 à 13h00 à la Galerie Colbert (en salle Vasari) Rencontres de l’Edesta : L’artiste et le commun Radu Jude évoquera son travail en conversation avec Christa Blümlinger Galerie Colbert, 2, rue Vivienne, 75002 Paris [[https://eur-artec.fr/evenements/radu-jude-rencontres-de-ledesta/](https://eur-artec.fr/evenements/radu-jude-rencontres-de-ledesta/)](https://eur-artec.fr/evenements/radu-jude-rencontres-de-ledesta/)

Entrée libre

Séminaire “Théâtres de la Mémoire” (CLARE-Artes/ ESTCA/ HiCSA/ IRCAV) : Projection de “Peu m’importe si l’histoire nous considère comme des barbares” (2018) de Radu Jude, en présence du cinéaste.

institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,auditorium 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs Paris Paris 2e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T16:00:00 2022-04-04T20:00:00