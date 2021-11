Genève MEG Genève Fabriquer votre instrument électronique avec Bastl MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

Fabriquer votre instrument électronique avec Bastl MEG, 16 décembre 2021, Genève. Fabriquer votre instrument électronique avec Bastl

MEG, le jeudi 16 décembre à 18:00

A l’occasion de la résidence d’artistes «Extra Muros Geneva 2021», le MEG accueille Bastl Instruments, célèbre manufacturier tchèque de synthétiseurs et autres instruments analogiques, pour un atelier pratique de fabricatrion. Les participants se verront attribuer un kit à monter pour créer leur propre instrument à base de pièces recyclées, dans un soucis d’ “upcycling”. Cet événement, en capacité limitée, est accessible sur inscription obligatoire auprès de FLEE Project : [[info@fleeproject.com](mailto:info@fleeproject.com)](mailto:info@fleeproject.com).

CHF 50.-

Atelier de fabrication d’un instrument en kit avec Bastl Instruments, fabriquant tchèque de synthétiseurs. Le jeudi 16 décembre à 18h. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T18:00:00 2021-12-16T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu MEG Adresse Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Ville Genève lieuville MEG Genève