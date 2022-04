Fabriquer un objet avec la découpe laser Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), 28 avril 2022, Rennes.

Fabriquer un objet avec la découpe laser

du jeudi 28 avril au jeudi 23 juin à Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB)

Cette formation vous permet d’aller plus loin dans l’utilisation de machines à commande numérique telles que la découpe laser ou la fraiseuse numérique.​ Elle propose d’apprendre à dessiner des plans pour la fabrication de formes et de volumes complexes et sur-mesure, répondant à vos besoins (réalisation de contenant spécifiques, de maquettes de démonstration, d’outils pour vos recherches, de structures, de mécanismes, de jeu d’apprentissage, etc)​. Vous serez sensibilisé à la réutilisation de chutes et de déchets ainsi qu’aux règles d’utilisation et de maintenance de cette technologie que vous pourrez retrouver dans la plupart des fablab.​ ​ **// Objectifs​** – Savoir créer ou modifier un plan​ – Savoir préparer un fichier pour la découpe laser (formats, couleurs, etc)​ – Comprendre les paramètres de découpe et de gravure laser en fonction des matériaux​ – Se projeter dans des applications de cette technologie dans le domaine de l’enseignement et de la recherche ​ **// Programme​** – Présentation sur la technologie de la découpe laser et ses potentialités​ – Exercice : dessiner le plan d’une lampe en utilisant la logique de révolution et la fabriquer à la découpe laser​ – Exercice : dessiner le plan d’un présentoir ou d’une boite personnalisée et le fabriquer à la découpe laser​ – Exercice : imaginer un dispositif de jeu fabricable à la découpe laser​ ​

gratuit, sur inscription : sur le portail de la formation continue des personnels / par mail pour les étudiants – prérequis : avoir suivi la formation “initiation au dessin numérique”

Une formation du Teaching Lab, parcours fabrication niveau 2

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T13:00:00;2022-06-23T10:00:00 2022-06-23T13:00:00