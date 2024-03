Fabriquer un nid d’hirondelle Fédération Départementale des Chasseurs de Maine-et-Loire La Pointe, mercredi 10 avril 2024.

Fabriquer un nid d’hirondelle Fédération Départementale des chasseurs 49 – Pays de la Loire Grandeur Nature Mercredi 10 avril, 14h00 Fédération Départementale des Chasseurs de Maine-et-Loire Sur inscription. Animation gratuite.

Les hirondelles seront arrivées de migration et commencent à nicher sur les bords de fenêtres ou dans les granges. Venez fabriquer un nid pour ensuite l’installer chez vous et ainsi favoriser leur reproduction. Observation des hirondelles sur site et fabrication du nid. Une dégustation de terrine de perdrix vous sera proposée en fin d’animation.

Fédération Départementale des Chasseurs de Maine-et-Loire Les Basses Brosses 49080 Bouchemaine La Pointe 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire

