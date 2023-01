FABRIQUER UN KÉFIR Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Nous vous proposons de vous accompagner pour la réalisation d’une boisson fermentée, le kéfir.

Ainsi nous vous fournirons les graines de kéfir ainsi que les ingrédients nécessaires pour 1l environ .

À la fin de l’atelier vous repartez avec votre production et vous serez en mesure de reproduire cette boisson à votre domicile.

Atelier animé par Pauline. Gratuit. Les ateliers sont sur réservation, au 09 87 39 90 90 epicerie.retzaunee.drive@gmail.com.

À l’épicerie : mardi au samedi : 10h-13h 15h30-19h, centre Ville de Saint-Brevin. L’Épicerie Retz’aunée 10 rue du Général de Gaulle Saint-Brevin-les-Pins

